Российская армия окончательно перешла на Искандеры

Российская армия завершила процесс перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Программу перевооружения завершил торжественный ритуал вручения боевых машин ракетчикам Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Военнослужащие ракетной бригады прошли дополнительное обучение и провели техническую приемку основных узлов и агрегатов комплекса, в том числе с помощью динамического тренажера «Ярость».

В сентябре Минобороны РФ опубликовала видео пуска ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Сарышаган в Казахстане в рамках учений «Центр-2019». Расчеты выполнили пуски и нанесли удар по условному лагерю террористов в нескольких сотнях километров от стартовых позиций, сообщили в ведомстве (iz.ru)

| 2019-11-25T03:33:25+00:00 25 ноября 2019, 08:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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