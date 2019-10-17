России нечего предложить Ирану и Саудовской Аравии

Модераторство России между Ираном и Саудовской Аравией не нужно этим странам, сказал российский эксперт по Ближнему Востоку Леонид Исаев, комментируя # визит Владимира Путина в Эр-Рияд.

«Стоит сказать, что это ответный визит. Два года назад впервые в истории посетил Москву король Саудовской Аравии. Об этом визите речь шла еще во время визита короля в Москву. Изначально он планировался во второй половине прошлого года, но по ряду причин откладывался. Поэтому данный визит был ожидаемый, и как только его смогли согласовать — он состоялся «, – сказал он.

По мнению эксперта, данный визит не способен изменить ситуацию на Ближнем Востоке и не может повлиять на положение в корне.

«Я не думаю, что данный визит в целом изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Ситуация не зависит от того, какие отношения и договоренности между Москвой и Эр-Риядом. Россия и Саудовская Аравия – это далеко не единственные игроки в регионе, от которых зависит судьба конфликтов, которые там существует. Поэтому для региона вряд ли можно что-то ожидать», — считает он.

Однако, эксперт добавил, что сейчас отношения между странами находятся на подъеме и это хорошо как для Москвы, так и для Эр-Рияда.

«Положительная динамика российско-саудовских отношений, конечно же, лучше для региона, нежели серьезные противоречия между странами», — сказал он.

Говоря о том, что Россия может стать модератором в переговорном процессе между Саудовской Аравией и Ираном, Исаев сказал, что не видит смысла в этом посредничестве.

«Этим странам модератор особо не нужен. У них уже налажены неофициальные контакты, и я не вижу чего-то нового, что Россия как модератор могла бы предложить. Тегеран открыт к контактам с Саудовской Аравией, и они об этом неоднократно заявляли. Что в целом Россия в качестве модератора может предложить?», — добавил он.

По словам политолога, это не тот конфликт, который нужно решать через посредника.

«Единственный вариант решения всех проблем – это решение самим эти вопросы. Им не то, что российское, им вообще никакое модераторство не нужно. Да подобные услуги также и предложил премьер-министр Пакистана, который был в Тегеране, а затем за день до визита Путина был в Эр-Рияде. Но его можно понять.

Эта страна, которая граничит с Ираном и ей нужны нормальные отношения по понятным причинам. У них конфликт с Индией, нестабильные границы с Афганистаном. Единственные нормальные границы – это с Ираном и Китаем. Им нужно балансировать. С другой стороны Саудовская Аравия – это важнейший торговый партнер Пакистана, который немало инвестирует в экономику этой страны», — резюмировал он.