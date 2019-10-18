Роспотребнадзор не исключил полного запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, в дальнейшем предполагается их полный запрет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в пресс-службе не уточнили конкретные сроки, когда одноразовые пластиковые пакеты будут полностью запрещены.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — заявили в пресс-службе.

| 2019-10-18T09:00:29+00:00 18 октября 2019, 11:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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