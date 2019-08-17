«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что аппараты нельзя будет увидеть с помощью оптических средств. Спутники будут покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающий свет. Благодаря этому при наблюдениях с Земли видимость объекта снизится в десять и более раз.

Информация о наличии патента есть в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщает «РИА Новости». «Роскосмос» предложил маскировать космические аппараты, находящиеся на орбитах с высотой более 10–20 тыс. км. На этом расстоянии радиолокационные средства наблюдения малоэффективны, в связи с чем и используются оптические наблюдения.

«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра»,— уточняется в описании изобретения к патенту.