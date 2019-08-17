«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что аппараты нельзя будет увидеть с помощью оптических средств. Спутники будут покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающий свет. Благодаря этому при наблюдениях с Земли видимость объекта снизится в десять и более раз.

Информация о наличии патента есть в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщает «РИА Новости». «Роскосмос» предложил маскировать космические аппараты, находящиеся на орбитах с высотой более 10–20 тыс. км. На этом расстоянии радиолокационные средства наблюдения малоэффективны, в связи с чем и используются оптические наблюдения.

«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра»,— уточняется в описании изобретения к патенту.

| 2019-08-17T12:44:17+00:00 17 августа 2019, 13:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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