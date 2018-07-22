Роскосмос подтвердил арест сотрудника госкорпорации по делу о госизмене

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш 74-летнего Виктора Кудрявцева.

«С ним сейчас проводятся следственные действия», – сообщил агентству ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привёл.

Ранее сообщалось, что в московский следственный изолятор «Лефортово» доставлен Владимир Кудрявцев, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). 20 июля в этом институте сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному с возможной утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии. Еще 10 человек, по данным «Коммерсанта»,проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами.

Кудрявцев входил в число тех, кто подписал открытое письмо Владимиру Путину в поддержку ранее обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина, сообщает Медиазона. Лапыгин – лауреат премии правительства России, кандидат технических наук и заместитель начальника одного из центров ЦНИИмаш.

После обысков в Королёве и в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) стало известно, что один из руководителей этой корпорации Дмитрий Пайсон ушел со своего поста. Он, по данным пресс-службы Роскосмоса, проходит по делу как свидетель. Накануне в его офисе на Бережковской набережной в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела о госизмене, но сам Пайсон пока не арестован, хотя и написал заявление об увольнении с начала августа.

«Настоящее Время»

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