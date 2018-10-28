«Роскосмос» анонсировал создание сверхтяжелой ракеты для освоения Луны

«Роскосмос» займется разработкой новой сверхтяжелой ракеты для освоения Луны. Об этом в субботу, 27 октября, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«В разработке ракеты сверхтяжелого класса, с помощью которой Россия начнет программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса»», — написал Рогозин.

По его словам, в субботу в РКК «Энергия» прошло рассмотрение предложений по техническому облику ракеты и плана оргмероприятий. «После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерной работы», — отметил глава «Роскосмоса».

В сентябре Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в американском проекте окололунной станции. При этом он допустил, что лунная научная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

Ранее Рогозин, занимая пост вице-премьера, неоднократно высказывался о необходимости изучения Луны. В 2016 году стало известно, что страны-партнеры по МКС начали проработку создания международной окололунной посещаемой платформы, которая может стать первым шагом на пути освоения дальнего космоса.

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