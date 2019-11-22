Роскошь Востока – гламур Запада: что привезли в Баку участники недели моды?

Сегодня в Музее каменной летописи стартует Azerbaijan Fashion Week — главное модное событие столицы. Накануне показов организаторы провели пресс-бранч с участием представителей ведущих СМИ и иностранных дизайнеров, прибывших на AFW.

Корреспондент # пообщался с фешн- творцами, чьи коллекции на протяжении трех дней будут удивлять избранную публику Баку.

Известный дизайнер Alex Chzhen (Казахстан) – любимчик бакинской фешн – публики. Его коллекции всегда удивляют и никого не оставляют равнодушными. Будучи завсегдатаем Azerbaijan Fashion Week, Алекс за эти годы смог проникнуться азербайджанской культурой, и вот что он сказал:

«Существуют определенные традиции во всех неделях моды, и радует, что AFW входит в реестр этой глобальной концепции. Это, прежде всего, фестиваль дизайнеров, которые показывают свое творчество. Хотелось бы, чтобы после 10 – летнего рубежа, который перешагнула Azerbaijan Fashion Week, государство наконец-то начало уделять внимание отечественным дизайнерам, поддерживать их, потому что у вас очень много талантливых людей в этой сфере, которые нуждаются в материальной помощи. Пусть это звучит немного пафосно, но это необходимо для того, чтобы по всему миру люди имели возможность покупать одежду Made in Azerbaijan. Это будет совершенно другой тренд – патриотизм в самом лучшем проявлении этого слова. Потому что культура Азербайджана очень богатая, красочная, вам есть, что показать миру. Каждый раз, когда я встречаюсь со своими азербайджанскими коллегами, говорю им: «Цените себя, вам не надо заглядываться на европейцев. Вам нужно делать что-то свое, но при этом, чтобы одежда была «интернешнл». С огромным удовольствием приезжаю в Баку, очень нравится ваш народ».

В этом году Казахстан на Azerbaijan Fashion Week подарит яркий дебют. Впервые свою коллекцию представят сестры– близнецы Айя и Бота Киргизбаевы. Их бренд «Botaya» получил высокую оценку и признание на международном уровне. В копилке у сестер — всевозможные призы на различных конкурсах, включая New generation Open Way, где они завоевали Гран-При.

«Мы привезли в Баку коллекцию Go, которая была создана при поддержке Фонда первого президента республики Казахстан. В создании своей одежды мы используем экологический подход: только натуральные ткани! Лен, шелк, хлопок, шерсть. В коллекции 12 луков, включая базовые вещи и верхнюю одежду», — рассказывает # Айя Киргизбаева.

«Баку невероятный город! Здесь чудесная архитектура, очень дружелюбные люди. Мы очень счастливы, что наш дебют совпал с 10-летием недели моды – это большое событие», — продолжила Бота Киргизбаева.

Солнечный Узбекистан в этом году представят четыре дизайнера. Один из них – Эльмира Батырова и ее бренд «Elmira Batyrova».

«Впервые в Баку и сразу влюбилась: гостеприимные люди, красота вокруг. Видели многие места по телевизору и Интернету, а тут все наяву. Много исторических мест и уникальных архитектурных зданий. Я привезла в Баку коллекцию «Роскошь Востока – гламур Запада». В ней много ручной вышивки, а изюминкой является то, что сшита она по нашей знаменитой технологии икат. В ее создании используются маргеланская ткань, она очень узкая. Ширина – всего 35 — 40 см, поэтому на одно изделие порой уходит до 18 метров ткани. Надеюсь познакомиться в Баку с национальным колоритом, меня это очень вдохновляет», — рассказывает Э.Батырова в интервью #.

Другой дизайнер из Ташкента – София Ашур представит на AFW свой бренд Art by Sofia:

«Ожидаю от юбилейной Azerbaijan Fashion Week грандиозное шоу и феерических показов. Привезла с собой коллекцию «Ренессанс», на создание которой меня вдохновила музыка, роскошь и убранство того периода. Коллекция очень колоритная, в ней доминирует черный цвет и золото. До начала показов мы успели совершить большую прогулку по бульвару и центру города. Получили колоссальное удовольствие и наслаждение!», — признается дизайнер.

Россию на AFW FW представит дизайнер Никита Окишев (Nikita Okishev) с коллекцией «Весна – Лето – 2020»:

«Я очень люблю Европу, и, оказавшись в Баку, сразу понял, что это очень европейский город.

«Впечатления от города великолепные! Восхищен архитектурой и Старым городом. Мы привезли в Баку новую коллекцию, думаю, это будет сюрприз, в ней доминирует африканская тема, все очень ярко и красочно. Будем вдохновлять и вдохновляться», — заявил # российский дизайнер.