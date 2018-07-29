Роналду завтра начнет подготовку с Ювентусом к новому сезону

Летний новичок Ювентуса Криштиану Роналду сегодня, в воскресенье, должен прибыть в Турин, а уже завтра, 30-го июля, провести первую тренировку в составе «старой синьоры». Об этом сообщает Football Italia.

Ожидается, что Роналду дебютирует в футболке туринцев в контрольном матче против молодежного состава Ювентуса, который запланирован на 12-е августа.

Португалец пропустил большую часть подготовку, так как отдыхал после чемпионата мира. 33-летний нападающий устроил себе турне по Китаю, передает korrespondent.net.

Напомним, что Роналду перебрался в Ювентус из Реала за 112 миллионов евро. Контракт Криштиану со «старой синьорой» рассчитан на четыре года. Также в Турине Роналду будет получать 30 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что трансфер Роналду в Ювентус создал проблемы создателямFIFA 19.

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