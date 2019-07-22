Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду негативно отреагировал на замену в товарищеском матче с «Тоттенхэмом» (2:3) и был высмеян пользователями социальных сетей. Как передает Lenta.ru, видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Танкреди Пальмери.

На 60-й минуте форвард вывел «Ювентус» вперед, а спустя три минуты был заменен. Уходя с поля, Роналду эмоционально высказался в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри.

Пользователи соцсетей отреагировали на случившееся. Танкреди подписал видео словами: «Страшно быть тренером, который только что заменил Криштиану». «Вот они первые наставления от «ученика» своему «учителю»», — написал один из юзеров. «Возможно, конфликта и не будет. Но Роналду — идиот», — выразил мнение другой.

Сарри возглавил «Ювентус» в июне этого года. Роналду перешел в стан «бьянконери» летом прошлого года.

| 2019-07-22T08:12:53+00:00 22 июля 2019, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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