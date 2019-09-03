Роналду в десятый раз стал лучшим игроком в Португалии

Нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим игроком на родине. Футболисту вручили награду на церемонии Quinas de Ouro от имени португальской Федерации футбола.

«Рад, что выиграл приз лучшего игрока года — Gold Quinas 2019 — в окружении детей, которые представляют будущее! Следуй за своими мечтами!», — написал Роналду в Instagram.

В голосовании Роналду опередил Жоау Феликса, Бруну Фернандеша, Бернарду Силву и Рубена Невеша.

Отметим, что португалец получает награду десятый раз с 2007 года, а с 2016 — четвертый раз подряд. Только в 2010 и 2014 годах Роналду уступил приз.