Роналду в десятый раз стал лучшим игроком в Португалии

Нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим игроком на родине. Футболисту вручили награду на церемонии Quinas de Ouro от имени португальской Федерации футбола.

«Рад, что выиграл приз лучшего игрока года — Gold Quinas 2019 — в окружении детей, которые представляют будущее! Следуй за своими мечтами!», — написал Роналду в Instagram.

В голосовании Роналду опередил Жоау Феликса, Бруну Фернандеша, Бернарду Силву и Рубена Невеша.

Отметим, что португалец получает награду десятый раз с 2007 года, а с 2016 — четвертый раз подряд. Только в 2010 и 2014 годах Роналду уступил приз.

| 2019-09-03T14:44:20+00:00 3 сентября 2019, 15:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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