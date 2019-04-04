Роналду сыграет с «Аяксом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Игра пройдет в Амстердаме 10 апреля.

Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошел реабилитацию с опережением графика.

Издание отмечает, что Роналду готов выйти на поле уже в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом», который состоится 6 апреля, но вряд ли это произойдет. В «Ювентусе» хотят поберечь форварда, чтобы тот не получил рецидив.

34-летний игрок получил повреждение 25 марта в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сербии. 

| 2019-04-04T19:22:27+00:00 4 апреля 2019, 22:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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