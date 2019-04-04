Роналду сыграет с «Аяксом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Игра пройдет в Амстердаме 10 апреля.

Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошел реабилитацию с опережением графика.



Издание отмечает, что Роналду готов выйти на поле уже в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом», который состоится 6 апреля, но вряд ли это произойдет. В «Ювентусе» хотят поберечь форварда, чтобы тот не получил рецидив.



34-летний игрок получил повреждение 25 марта в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сербии.