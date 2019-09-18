Роналду сравнил свой лучший гол с сексом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба. Об этом сообщает The Sun.

Игрок сравнил этот гол и секс со своей девушкой Джорджиной.

«Я пытался забить подобный мяч в течение многих лет. На моем счету 700 разных голов, но подобного еще не было. Я подумал: «Наконец-то я забил ножницами, это был прекрасный прыжок». И это был гол Буффону в матче Лиги чемпионов. Без сомнения, он прекрасен, но не лучше секса с моей Джорджиной», — сказал Роналду.