Роналду сравнил свой лучший гол с сексом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба. Об этом сообщает The Sun.

Игрок сравнил этот гол и секс со своей девушкой Джорджиной.

«Я пытался забить подобный мяч в течение многих лет. На моем счету 700 разных голов, но подобного еще не было. Я подумал: «Наконец-то я забил ножницами, это был прекрасный прыжок». И это был гол Буффону в матче Лиги чемпионов. Без сомнения, он прекрасен, но не лучше секса с моей Джорджиной», — сказал Роналду.

| 2019-09-18T14:14:10+00:00 18 сентября 2019, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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