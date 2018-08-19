Роналду сломал нос вратарю «Кьево»

Голкипер «Кьево» Стефано Соррентино получил травму в матче первого тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

В одном из эпизодов Соррентино столкнулся с новичком туринцев Криштиану Роналду, после чего потерял сознание и не смог продолжить встречу, уступив место на поле своему партнеру по команде Андреа Секулину.

Медицинское обследование показало, что в результате столкновения с капитаном сборной Португалии у Соррентино диагностирован перелом носа, а также травма шейного отдела позвоночника.

Встреча, прошедшая в Вероне в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов Италии. Матч с «Кьево» стал дебютным в серии А для Роналду, который вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Игра началась с минуты молчания из-за трагедии, произошедшей в результате обвала моста в Генуе во вторник.

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