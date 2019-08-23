Роналду поведал, в каком случае он уйдет из сборной Португалии

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал над своим будущим, передает Газета.Ru.
Игрок отметил, что пока не планирует завершать выступления за сборную Португалии.
«Я не закрываю дверь в сборную… Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов прибыть в расположение команды. Уйду из сборной, только если меня перестанут приглашать.
Чемпионат мира в Катаре? Я этого не исключаю. Думаю, я буду недалеко от сборной в это время. Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии. Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной», — цитирует Роналду AS.
Стоит отметить, что в составе национальной команды Криштиану побеждал на чемпионате Европы — 2016 и в Лиге Нации — 2019.