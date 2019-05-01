Роналду пополнил свой автопарк

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию авто.

Он приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.

У него 1500 лошадиных сил, гиперкар развивает скорость до 420 километров в час.

В «Бугатти» создали всего одну такую машину, а ее единственным владельцем стал Роналду, сообщает Sky Sports. Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года, пока инженеры не завершат все испытательные работы на автомобиле.

| 2019-05-01T09:00:03+00:00 1 мая 2019, 13:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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