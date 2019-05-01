Роналду пополнил свой автопарк

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию авто.

Он приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.

У него 1500 лошадиных сил, гиперкар развивает скорость до 420 километров в час.

В «Бугатти» создали всего одну такую машину, а ее единственным владельцем стал Роналду, сообщает Sky Sports. Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года, пока инженеры не завершат все испытательные работы на автомобиле.