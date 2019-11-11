Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду крайне возмутился своей заменой в матче 12-го тура итальянской Серии А против «Милана» (1:0).

Португалец был заменен во втором матче подряд и, пройдя мимо скамейки запасных, сразу направился в раздевалку.

Как позже сообщило издание Football Italia, 34-летний футболист даже не стал дожидаться окончания матча и покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Стоит отметить, что Роналду заменил Паулу Дибала, который в итоге и забил победный мяч.(Газета.Ru)

| 2019-11-11T14:23:02+00:00 11 ноября 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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