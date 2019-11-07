Роналду поделился эмоциями после победы над «Локомотивом»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды над московским «Локомотивом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась в Москве и завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1. Примечательно, что победный гол был оформлен Дугласом Костой уже в компенсированное ко второму тайму время, а Роналду, который вышел в стартовом составе, был заменен на 81-й минуте игры.

«Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!» — написал португальский форвард в своем Instagram.

Также мячи в этом матче забили Аарон Рэмзи и Алексей Миранчук.

| 2019-11-07T13:07:56+00:00 7 ноября 2019, 14:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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