Роналду: Никогда не забуду этот момент, особенно реакцию болельщиков «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что его гол стал лучшим в сезоне-2017/18 по версии УЕФА. 

Форвард, выступавший за мадридский «Реал», поразил ворота «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболист отправил мяч ударом через себя, а его команда победила в Турине со счетом 3:0. За гол португальца проголосовали более 197 тыс. человек. 

«Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Никогда не забуду этот момент, особенно реакцию болельщиков «Ювентуса», — написал португалец в «Твиттере».

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| 2018-08-28T18:14:37+00:00 28 августа 2018, 21:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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