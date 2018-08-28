Роналду: Никогда не забуду этот момент, особенно реакцию болельщиков «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что его гол стал лучшим в сезоне-2017/18 по версии УЕФА.



Форвард, выступавший за мадридский «Реал», поразил ворота «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболист отправил мяч ударом через себя, а его команда победила в Турине со счетом 3:0. За гол португальца проголосовали более 197 тыс. человек.



«Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Никогда не забуду этот момент, особенно реакцию болельщиков «Ювентуса», — написал португалец в «Твиттере».