Роналду не прочь уйти из Реала «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб до окончания контракта, действующего до лета 2022 года.

Как утверждает LaRepubblica, португальский футболист остался крайне разочарован вылетом «старой синьоры» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по итогам противостояния с «Аяксом» (1:1, 1:2). 34-летний форвард не станет покидать команду по окончании нынешнего сезона, однако готов сделать это летом 2020 года – за два года до истечения соглашения.

Роналду перешел в «Ювентус» летом прошлого года из мадридского «Реала», с которым он успел выиграть четыре Лиги чемпионов за пять лет. Отметим, что португалец не сыграет в полуфинале ЛЧ впервые за девять лет.

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