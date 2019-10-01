Роналду намекнул, что может завершить карьеру в ближайшие годы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих амбициях в бизнесе. Он также намекнул, что может завершить карьеру в ближайшие годы.

— Я все еще люблю футбол. Мне все еще нравится доставлять удовольствие фанатам. Мне нравятся фанаты Криштиану-футболиста. Мой возраст не важен, дело в психологии. Но за последние пять лет мне начал все больше нравиться процесс познания мира за пределами футбола. Так что кто знает, что будет через год или два.

— Я не хочу повторять ни за кем. Нужно быть собой всегда. Но можно брать пример с других спортсменов, например, из Формулы-1, НБА, гольфа, UFC или откуда угодно. Меня мотивируют работать над собой в том числе и президенты больших компаний.

— Нужно верить в себя. В футболе я все контролирую и знаю, на что я способен. В бизнесе все сложнее. Ты зависишь от других людей, но у меня есть хорошая команда. Хотя это будет тяжелая задача. Я всегда хочу быть номером один. И я добьюсь этого, 100 процентов, — цитирует Роналду SPORTbible.