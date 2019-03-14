Роналду и Месси – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели четырех матчей 1/8 финала турнира Лиги чемпионов текущей игровой недели.

Как сообщает sport-express.ru, команда сформирована на основе очков.

В список вошли 4 игрока «Манчестер Сити», 3 — «Ювентуса», по два футболиста «Ливерпуля» и «Барселоны».

Вратарь: Войчех Щенсны («Ювентус»)

Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоуа Канселу («Ювентус»)

Полузащитники: Лерой Сане, Бернарду Силва, Рахим Стенлинг (все из «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»)

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»).