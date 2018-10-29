Роналду: думаю, я заслуживаю получить шестой «Золотой мяч»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о возможном завоевании «Золотого мяча», главной индивидуальной награды в футболе, которую португалец к настоящему моменту выигрывал уже пять раз.

«Уже много раз говорил – я не одержим идеей выиграть шестой «Золотой мяч». Вопрос не стоит таким образом. В своем сердце я уже знаю, что нахожусь в числе лучших футболистов в истории. Конечно, я хочу выиграть эту награду. Было бы ложью говорить об обратном. Я работаю, чтобы добиться этого, – забиваю голы и выигрываю матчи, но никакой одержимости нет. Заслуживаю ли я получить шестой «Золотой мяч»? Думаю, да», — заявил Роналду.

Роналду наряду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси является обладателем пяти «Золотых мячей». Португалец получал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. (Чемпионат)

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