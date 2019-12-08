Роналду думает, что если бы остался в «Реале» взял бы еще два «Золотых мяча»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что сожалеет об уходе из «Реала», сообщает ABC.es.

Согласно информации источника, об этом 34-летний нападающий «старой синьоры» сказал в частной беседе с бывшими партнерами по мадридскому клубу. Португалец придерживается мнения, что выиграл бы еще два «Золотых мяча», если бы остался на «Сантьяго Бернабеу».

Также он удостоверился, что «Ювентус» и итальянская Серия А уступают в статусности «Реалу» и испанской Примере.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. Трансфер форварда обошелся «старой синьоре» в 117 млн евро. За «Реал» португалец выступал с 2009 по 2018 год. За «сливочных» он сыграл 438 матчей и забил 450 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

| 2019-12-08T02:03:00+00:00 8 декабря 2019, 10:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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