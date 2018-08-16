Ромелу Лукаку решил уйти из сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил о намерении завершить карьеру в национальной команде после окончания чемпионата Европы 2020 года.

«Думаю, после чемпионата Европы я уйду из сборной. На каждом крупном турнире от нас ждут как минимум выхода в полуфинал, отсчет идет именно от него. Мы должны идти за победой, но не имеем права дойти меньше чем до полуфинала. Современный футбол устроен таким образом, что в юном возрасте – в 12 или 13 лет – игроки получают столько же денег, сколько и профессионалы. Из-за этого спортивный голод пропадает раньше времени.

Сейчас мне 25 лет, я еще не достиг своего пика. Я вижу в молодых игроках конкурентов, потому что они хотят занять мое место, а я не хочу его отдавать. Так что примерно через два года они смогут его заполучить», — заявил Лукаку.

Источник:»Чемпионат»

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