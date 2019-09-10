Ролик «Насими» Сами Юсуфа покоряет Интернет

В Сети представлена песня Nasimi в исполнении всемирно известного британского певца азербайджанского происхождения Сами Юсуфа.

Как сообщает #, данная композиция впервые прозвучала на торжественной церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Баку минувшим летом.

Песня вошла в новый альбом певца под названием А Timeless Presence, куда также включены такие треки, как Shirvanshah’s Palace, Gobustan, Ateshgah, Novruz, дуэт с Севдой Алекперзаде The Garden и др.

Премьера музыкального ролика на канале YouTube не оставила равнодушными многочисленных поклонников певца, которые выразили свое восхищение в комментариях. За несколько часов просмотр музыкального видео превысил отметку в 100 000.

Сами Юсуф родился в 1980 году в Тегеране в азербайджанской семье. Переехав с семьей в Лондон, обучался в одной из самых престижных музыкальных школ мира — Королевской академии музыки. В своем творчестве он добился уникального сочетания великолепной современной музыки и высоких духовных смыслов. Певец сам пишет все свои песни, поет о любви к Аллаху и пророку Мухаммеду, остается верным тем идеям, которые близки сердцу каждого мусульманина. Своим творчеством артист уводит поклонников от экстремизма, призывает к терпимости, любви и надежде.

Сами Юсуф неоднократно выступал в Баку с концертами. Впервые он выступил на своей исторической Родине в 2006 году.

«В Азербайджане я чувствую себя как дома. Я горд тем, что у меня такие же азербайджанские корни, как и у Насими, творчество которого принадлежит всему миру, несет доброту и человечность, олицетворяет поиск истины в духовном плане», — говорит артист о своей песне, посвященной великому азербайджанскому поэту и мыслителю.