Роль несерьезного переговорщика чревата имиджевыми издержками

История с закупкой Турцией ЗРС С-400 наделала много шума. Возможно, на начальном этапе, данный вопрос, «попахивал» очередным шантажом Эрдогана, который хотел выбить у США больше привилегий, чем предлагал Вашингтон.

Все началось с момента, когда Турция сбила российский самолет С-30, и мир был на грани войны сильнейшей натовской страны с Россией. На тот момент, в Турции были размещены натовские системы ПВО Пэтриот, которые принадлежали по праву европейским странам, но когда ситуацию приняла такой оборот, системы убрали, оголив тем самым защиту воздушного пространства Турции. Об этом в НАТО не любят говорить, так как налицо очевидный факт предательства и трусости.

Время расставило все на свои места. Турция и Россия смогли договориться, угроза войны спала, плюс ко всему, Путин и его команда оказались рядом с Эрдоганом в трудный момент путча. Эта история всем известна, и какие процессы пошли после этого — тоже. Вашингтон с пониманием относился ко всем проирано-российским выпадам Эрдогана, и дожимал свою линию. В Белом Доме прекрасно понимают, что Турция и ее руководство как бы ни заигрывала с этими странами, никуда не денется, так как турецкая экономика полностью зависит от Запада, и даже энергетические проекты России и Ирана не могут изменить ситуацию.

Вашингтон закрыл глаза на то, что Анкара начала участвовать в астанинском формате, где своим присутствием придала смысл организации, так как у Турции в отличие от России и Ирана совсем иная позиция по Башару Асаду. Тем не менее, терпению Вашингтона тоже есть предел. Так называемые «красные линии», которые он ни при каких условиях не позволит перейти. В отношениях Турции и России этой «красной линией» стала система С-400.

Да, сделав данный шаг, у Эрдогана получилось дать перезагрузку в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. США пошли на определенные уступки, сделав свое предложение по системам ПВО, но для Эрдогана, который слишком сильно заигрался, этого мало, а он надеялся на большее. Теперь США не отдадут Турции самолеты F35, и это только начало.

В Вашингтоне прекрасно понимают положение Эрдогана, в котором он оказался, а именно экономическое. Инвестиции, кредиты, технологии и так далее в руках Запада, и тут Россия не помощник, поэтому США будут дожимать, и отступать не собираются. Недавно берега Потомака посетила турецкая делегация во главе с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Несмотря на встречу с Трампом и разговоры по системам ПВО Пэтриот, как сообщили американские СМИ, «из тупика выйти не удалось».

С другой стороны провластные СМИ Турции, распространили информацию о том, что есть возможность размещения систем С-400 в Азербайджане. Но как это возможно, не понятно, тем более, что по конституции Азербайджана, на территории страны не может быть военной базы третьего государства. Помимо того, в соглашениях Турции и России есть также пункт о нераспространении системы в третьи государства.

Возможно, власти Турции, этим месседжем пытались дать понять Западу, что готовы отказаться от российских систем, если им пойдут на встречу и сделают определенные уступки. При этом Эрдоган берет на себя риск, стать несерьезным переговорщиком в глазах Москвы. Подобная практика в международной политике чревата большими имиджевыми издержками.

В своем недавнем интервью турецкий лидер, комментируя позицию по С-400 сказал, что «Греция и Болгария закупили у России системы С-300, но в случае с Турцией, Запад не закрывает на это глаза. Это суверенное право Турции», — отметил он. Данную позицию также озвучил генсек НАТО, когда посетил Анкару, поэтому с НАТО у Турции в этом вопросе разногласий нет, они есть с главной страной Альянса – США.

С-400 – это камень преткновения между США и Турцией. Возможно, Анкара и отступила бы от этой идеи, но предложение России слишком заманчиво, так как за системы «платит» практически сама Москва, выделив кредит 2,5 миллиарда долларов. Чем эта история закончится предугадать сложно, но то, что на данном этапе все идет к тому, что Турция все же приобретет эти системы — это точно. Другой вопрос купить еще не означает использовать. Возможно, США также продаст свои системы ПВО, и на защиту воздушного пространства Турции будут поставлены именно эти системы.