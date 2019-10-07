Ройа снялась в рекламе в Киеве

На днях сервис бесплатных объявлений Lalafo запустил новую рекламную кампанию с популярной певицей Ройей Айхан.

Как сообщила # представитель компании Лала Алекперова, это не первый рекламный ролик с певицей, который Lalafo представляет азербайджанскому народу.

«Ройа Айхан уже поистине стала амбассадором бренда Lalafo. Напомню, что первая реклама с певицей была выпущена несколько лет назад и вызвала огромный ажиотаж», — заявила она.

По словам Л.Алекперовой, этой осенью исполняется 5 лет, как Lalafo присутствует на местном рынке.

В основе сюжета ролика — история двух подруг, одна из которых собирается переезжать из своей квартиры. Причиной переезда является неспособность выдержать то, что ее соседка повторяет все за ней, покупая ту же самую одежду. Парвана жалуется Ройе и та решает ей помочь, открывает мобильное приложение Lalafo и показывает подруге различные квартиры. В итоге девушки находят на Lalafo идеальный вариант, где и Парвана, и ее собачка чувствуют себя комфортно и счастливо.

Съемки рекламы состоялись в Киеве в конце лета, но уже сейчас ее можно посмотреть на всех каналах ТВ, в метро и просто на улицах.

Lalafo – сервис бесплатных объявлений, помогающий людям покупать и продавать различные вещи, найти и предложить работу. Помимо Азербайджана, сервис функционирует в таких странах, как Кыргызстан, Сербия и Греция.