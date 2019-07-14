Рой Джонс проведет массовую тренировку на Красной площади

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, в 2015 году получивший российское гражданство, проведет 21 июля массовую тренировку на Красной площади в Москве. Об этом в воскресенье, 14 июля, пишет TACC.

«Планируется, что массовую тренировку проведут Рой Джонс-младший, олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев и Николай Валуев», — рассказали организаторы мероприятия.

В тренировке примут участие более 5 тыс. человек. Мероприятие приурочено к Международному дню бокса, который пройдет 21 и 22 июля на главной площади столицы.

Рой Джонс — первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. В активе спортсмена 65 побед, в том числе 47 — нокаутом, и девять поражений (iz.ru).