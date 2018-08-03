Родные Усамы бен Ладена впервые рассказали о «террористе №1»

Мать основателя террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Алия Ганем впервые дала интервью британской газете The Guardian.

В настоящее время вместе с ней живут братья Усамы бен Ладена — Ахмад и Хассан и второй муж — Мохаммед Аль-Аттас в особняке на территории города Джидда, на западе Саудовской Аравии.

Издание отмечает, что семья Усамы бен Ладена остается также одной из самых богатых семей королевства в силу своей династической строительной империи. Они построили большую часть современной Саудовской Аравии.

В течение многих лет Алия Ганем, как и вся ее семья, отказывалась от публичных комментариев о деятельности своего сына. Она также не давала интервью на протяжении двух десятилетий правления Усамы бен Ладена в качестве лидера «Аль-Каиды», а также в период, когда были нанесены удары по Нью-Йорку и Вашингтону, и более девяти лет спустя после его гибели в Пакистане.

Она рассказала, что именно ее второй муж растил Усаму с трехлетнего возраста.

Мать вспоминает Усаму бен Ладена как застенчивого мальчика, способного к учебе. По ее словам, люди в университете изменили его, и он стал другим человеком.

«Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей, которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назвать это культом. Они получили деньги за свое дело. Я всегда говорила ему держаться от них подальше, и он никогда не признавался мне в том, что он делает, потому что он так сильно меня любил», — говорит Алия Ганем.

Как рассказывает мать, одним из встреченных им людей в университете стал Абдулла Аззам, член организации «Братьев-мусульман», который позже был изгнан из Саудовской Аравии и стал духовным советником Усамы бен Ладена.

В начале 1980-х годов бен Ладен отправился в Афганистан.

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