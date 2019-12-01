Роберто Манчини: «Должны подтвердить свой статус»

Матч Турция – Италия отроит чемпионат Европы 2020 года. Также в группе выступят команды A сборные и Швейцарии, и Уэльсу. Итальянцев называют фаворитами, но Роберто Манчини заявил, что этот статус нужно сначала заслужить.

«Мне нравятся жеребьевки, люблю связанные с ними эмоции, – цитирует итальянского тренера сайт УЕФА. – Возможно, кто-то назовет нас фаворитами, но дело в том, что для сначала мы должны подтверждить свой статус на поле. В финальной части нет слабых соперников. Считаю, что у нас очень ровная группа. Рад, если другие команды чуть больше боятся нас после хорошего отборочного цикла, но мы понимаем, что нужно продолжать усердно работать».