Роберто Бордин: Увидел, что между игроками есть конфликт, и старался успокоить их

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин прокомментировал победу над «Зире» (4:2) в 23-м туре премьер-лиги.

«Это был очень эмоциональный матч. Моя команда показала хорошую игру. Когда уже вели 2:0, на поле пошла открытая игра. Боролись до самого конца, проявили характер и добились заслуженной победы. Могли забить и больше. Все сообщество «Нефтчи» ждало победы. Джанлука Сансоне остался на скамейке из-за легкой травмы. К тому же, Мирабдулла Аббасов всю неделю хорошо работал на тренировках. Он хорошо сыграл сегодня, не хватило только гола. Забей, то это помогло бы ему в плане повышения уверенности в себе.

Будет ли беседа по поводу инцидента между футболистами сразу после финального свистка? Подобное является частью футбола. Ребята нормально воспринимают это. Я увидел, что между игроками есть конфликт, и старался вместе со своим коллегой успокоить ребят», — заявил Бордин.

| 2019-04-07T13:47:29+00:00 7 апреля 2019, 15:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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