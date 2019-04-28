Роберто Бордин: По поводу шансов на чемпионство, то мы попали в трудное положение

Главный тренер бакинского «Нефтчи» Роберто Бордин прокомментировал поражение от «Сумгайыта» (2:3) в 26-м туре премьер-лиги Азербайджана.

«Естественно, для нас это неудачный день. Допустили некоторые ошибки. Особенно неприятным был гол, пропущенный сразу после того, как мы сделали счет 2:2. Создали много опасных моментов, мяч попадал и в штангу. Мы сами усложнили свою ситуацию. К сегодняшней игре готовились без оглядки на то, каким может быть состав соперника. Не сказал бы, что выступление соперника в Кубке создало в нашей команде некоторую расслабленность. С первых минут это было видно на поле. Мы просто не сумели реализовать свои моменты. По поводу шансов на чемпионство, то мы попали в трудное положение. Но нет ничего невозможного. Мы очень хорошо проводим этот сезон. Даже сумели создать большой отрыв, но удержать его не смогли. Не сказал бы, что в матчах с «Сумгайытом» бывало нечто особенное. Нужно учитывать весь сезон. Ненужные потери очков случались не только в матчах с этой командой, но и с другими», — заявил Бордин.