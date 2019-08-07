Роберто Бордин: Игроки понимают, что нас ждет трудный матч

Главный тренер азербайджанского клуба «Нефтчи» Роберто Бордин в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против израильского клуба «Бней Иегуда» провел пресс-конференцию, сообщает azerisport.com.

«Завтра нас ждет очень трудный матч. Соперник хорошо действует в защите, в последнем матче с «Маккаби» они задействовали в обороне 9-10 игроков. У них много индивидуалистов, которые легко могут перейти в контратаку. С первой минуты надо серьезно действовать, тогда мы сможем удачно сыграть против «Бней Иегуды», — начал разговор Бордин.

Он коснулся тактики на игру: «С каждым матчем команда прибавляет, но мы не намерены останавливаться на этом. Я не намерен говорить вам о завтрашней тактике на игру. И не знаю о тактике соперника».

Бордин также отметил потери соперника. «В составе гостей три потери, но есть и другие хорошие футболисты. Израильский клуб найдет замены травмированным футболистам. И я не считаю, что эти потери являются нашим преимуществом», — заметил он.

«Не хочу сравнивать игру «Сперанцы», «Арсенала» и «Бней Иегуды». Это разные клубы. Мы хотим продолжить серию побед в Лиге Европы. Для этого проанализировали игру соперника. Нет никакой эйфории в стане «Нефтчи», так как мы отпраздновали победу над «Арсеналом» в тот же день. Игроки понимают, что нас ждет трудный матч, тем более играем дома», — отметил итальянский специалист.

Бордин также коснулся недавнего заявления хавбека «Сумгайыта» Амира Агаева, посчитавшего шансы израильского клуба довольно низкими в матче с «Нефтчи». «Я не понимаю, почему он сделал такое заявление. Все прояснится во время игры. Нельзя думать о том, что у израильского клуба нет шансов пройти нас. Что касается состояния Эмина Махмудова, то он чувствует себя хорошо. Дабо тоже вернулся к тренировкам, но пока не готов сыграть. Самое главное, что он рядом с командой», — подытожил Бордин.