Робертино Лоретти объявил об уходе со сцены

В этом году певец планирует устроить прощальные гастроли, а затем будет развивать бизнес. Сейчас у него есть собственный магазин и кафе-джелатерия. Кроме того, он собирается преподавать в Академии музыки в Санкт-Петербурге.

Робертино Лоретти начал свою карьеру в шесть лет. Слава пришла к нему после исполнения песни «O Sole mio» на XVII летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Там 13-летнего мальчика услышал датский кинопродюсер и дал толчок его карьере. В 70-х годах Лоретти решил сменить род деятельности и долгое время не гастролировал, однако в 1982 году вернулся на сцену.