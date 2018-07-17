Робертино Лоретти объявил об уходе со сцены

Итальянский певец Робертино Лоретти завершит музыкальную карьеру, сообщает Пятый канал.По словам 71-летнего артиста, причиной для такого решения стало ухудшение здоровья — после перенесенного инсульта у Лоретти возникли проблемы с ногами.

В этом году певец планирует устроить прощальные гастроли, а затем будет развивать бизнес. Сейчас у него есть собственный магазин и кафе-джелатерия. Кроме того, он собирается преподавать в Академии музыки в Санкт-Петербурге.

Робертино Лоретти начал свою карьеру в шесть лет. Слава пришла к нему после исполнения песни «O Sole mio» на XVII летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Там 13-летнего мальчика услышал датский кинопродюсер и дал толчок его карьере. В 70-х годах Лоретти решил сменить род деятельности и долгое время не гастролировал, однако в 1982 году вернулся на сцену.

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| 2018-07-17T17:20:00+00:00 17 июля 2018, 20:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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