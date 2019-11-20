«Робертино Азербайджана» стал обладателем престижной премии в Турции

Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде стал обладателем в Турции престижной премии «Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül» («Награда за укрепление азербайджано-турецкого братства»), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Эминзаде удостоен премии в номинации «Azerbaycan’ın en iyi genç erkek sanatçısı» («Лучший молодой исполнитель Азербайджана»).

По словам исполнителя, получить данную награду для него большая честь. «В церемонии награждения участвовали многие известные турецкие исполнители, в том числе Гюльбен Эрген, Туба Озай, Гюльден Мутлу, Гёкхан Тюркмен и многие другие знаменитости», — рассказал он.

Эминзаде уже несколько месяцев работает в Турции над рядом проектов. Недавно певец презентовал видеоклип на известную азербайджанскую песню «Ayrılıq» («Разлука»), которую исполнил в клубной версии. Композиция за короткое время стала хитом в Турции.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов «Золотой микрофон» в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде «Робертино Азербайджана».

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy, став первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в «Золотую книгу молодых дарований Азербайджана».