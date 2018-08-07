Роберт Редфорд завершит карьеру актера

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд заявил, что намерен прекратить сниматься в кино, сообщает издание Entertainment Weekly.

«Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом «все», — сказал 81-летний актер в интервью изданию. По его словам, он хотел бы уйти на позитивной ноте и намерен «двигаться вперед» к пенсии.

При этом Редфорд не исключил, что может поучаствовать в каком-либо проекте в качестве режиссера.

Роберт Редфорд приступил к работе в кино в 21-летнем возрасте. За свою 60-летнюю карьеру актер снялся в таких известных фильмах, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Великий Гэтсби» (1974) и «Вся президентская рать» (1976). За свою роль в фильме «Афера» (1973) актер получил номинацию на премию «Оскар». Кроме того, Редфорд получил «Оскара» за лучшую режиссуру в фильме «Обыкновенные люди» в 1981 году – это был его дебютный фильм.

Последней работой Редфорда станет фильм «Старик с пистолетом».

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