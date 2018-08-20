Роберт Просинечки: Дважды играли против них, когда я возглавлял сборную Азербайджана

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки заявил, что ему понадобится опыт встреч с Северной Ирландией накопленный в пору, когда он возглавлял национальную команду Азербайджана.

«Я неплохо знаю Северную Ирландию – дважды играли против них, когда я возглавлял сборную Азербайджана. Большинство их игроков из Англии, преимущественно – из Чемпионшипа. Австрия с новым главным тренером и Алабой также является очень хорошей командой», — сказал Просинечки в преддверии матчей с этими командами в Лиге наций.

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| 2018-08-20T20:09:09+00:00 20 августа 2018, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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