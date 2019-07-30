Роберт Кочарян пожаловался на нарушение своих прав на защиту

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, считает, что власти всячески нарушают его права на защиту. С такими словами, как сообщает ТАСС, он выступил в интервью газете «Голос Армении», которое было опубликовано во вторник.

«Происходящее с армянским правосудием останется позором для страны на многие годы. Количество грубых нарушений моих прав за год преследования шокирует даже видавших виды адвокатов. Сейчас беззаконие продолжается, различными уловками мне не дают возможности обжалования незаконного решения об аресте. Прокуратура страны стала политической инквизицией. Трудно представить, что такой беспредел где-либо еще возможен», — отметил он.

По словам Кочаряна, ему приходится «совмещать оппозиционную деятельность и правовую защиту».

«Власть в истерике сорвала с себя благодушную маску борца за справедливость, показав всем, что ее лозунги и озвученные ценности не имеют ничего общего с реальностью. Это критически важно для думающей части общества, и власть лишилась ее поддержки», — добавил бывший глава армянского государства.