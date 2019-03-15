Роберт Кочарян остался под арестом

Суд в Ереване продлил на два месяца арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, заявил в пятницу адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян, сообщает РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января продлил арест экс-президента на два месяца и отклонил ходатайство адвокатов об его освобождении под залог.