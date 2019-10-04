Роберт Де Ниро стал очередной жертвой женщин

Бывшая помощница голливудского актера Роберта Де Ниро обвинила его в половой дискриминации и создании непристойной рабочей атмосферы и подала против него иск на 12 миллионов долларов, сообщает издание Variety.

По данным издания, Грэм Чейз Робинсон также обвинила актера в использовании сексистских выражений в речи и оскорбительных высказываний в адрес сотрудниц своей компании. По словам девушки, Де Ниро обращался к ней как к своей «офисной жене». Вместе с тем, согласно иску, Робинсон обвинила компанию актера в том, что ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам.

«Роберт Де Ниро – человек устаревших нравов. Он не приемлет то, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Он не думает, что половая дискриминация на рабочем месте нарушает закон. Госпожа Робинсон пострадала от такого отношения», — приводит издание текст судебного иска.

Представитель Де Ниро заявил изданию, что все обвинения, выдвинутые экс-помощницей, «за гранью абсурда».

В августе компания Де Ниро подала иск на шесть миллионов долларов в отношении самой Робинсон за растрачивание денег компании на личные цели и беспрерывный просмотр сериалов на рабочем месте. В иске отмечалось, что в январе Робинсон за четыре дня удалось посмотреть 55 серий телесериала «Друзья». Девушка все обвинения отрицает.