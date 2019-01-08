Роберт Де Ниро сравнил Трампа с Гитлером и Муссолини

Голливудский актёр Роберт Ден Ниро заявил, что президент Трамп, заявляющий об избранности белых является настоящим расистом, сообщает TRT Russian.

Де Ниро, отвечая на вопросы корреспондента британской газеты «Guardian» Дэвида Смита, поинтересовавшегося рассматривает ли он Трампа как фашиста, отметил следующее:

«Если бы ему удалось сделать то, что он намеревался, то мы могли бы столкнуться с ещё худшей ситуацией. Насколько я понимаю, в своё время и над Гитлером посмеивались. Потому, что они все выглядели очень смешно. И Гитлер, и Муссолини и другие диктаторы и деспоты. Меня больше заботит то, что в будущем могут появиться люди, желающие подражать Трампу, люди, которые окажутся под его влиянием. Я этого опасаюсь. Сейчас есть те, кто глядя на него говорит : «Я хочу быть похожим на него». Но они могут быть более опасны, потому, что будут действовать более расчётливо».

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