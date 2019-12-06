Роберт Де Ниро рассказал, какая роль ему далась тяжелее всего

«Я сказал себе: Боже мой, что же с ним случилось. И подумал тогда, что разница между вот этой расплывшейся фигурой и молодым боксером была поразительной <…> И задал себе вопрос: смогу ли я набрать такой вес. Мне было интересно, у Скорсезе тоже были свои причины, и вот так мы решили поработать над этим проектом».