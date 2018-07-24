Роберт Де Ниро претендует на роль в новом фильме о Джокере

Роберт Де Ниро претендует на роль в новом фильме Тодда Филлипса о Джокере, злодее из комиксов издательства DC Comix. Соответствующие переговоры американский актер уже ведет с кинокомпанией Warner Browsers.

Де Ниро хочет сыграть телеведущего, который причастен к появлению Джокера, передает ТАСС. Новый фильм, по замыслу создателей, будет иметь параллели с трагикомической картиной Мартина Скорсезе «Король комедии», где Де Ниро играл главную роль.

Джокера сыграет Хоакин Феникс, известный зрителям по фильму «Гладиатор» (роль императора Коммода)

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| 2018-07-24T07:33:07+00:00 24 июля 2018, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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