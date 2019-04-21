Роберт Де Ниро назвал Трампа полным неудачником

Актер Роберт де Ниро в ходе ток-шоу The Late Night Show with Stephen Colbert (Позднее шоу со Стивеном Кольбером) назвал президента США Дональда Трампа гангстером и полным неудачником. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News.

«Вот что я сказал после его избрания: «Дайте ему шанс. <…> Этот парень показал себя полным неудачником», − заявил Де Ниро.

Отвечая на вопрос Кольбера о том, почему людям нравятся гангстерские фильмы, Де Ниро заявил, что «людям нравятся вещи вне закона, за исключением того, что сейчас у нас в Белом доме гангстер».

«Даже у гангстеров есть мораль и этика, кодекс. Когда вы даете кому-то свое слово − это все, что у вас есть, это ваше слово. Этот парень (Трамп) даже не знает, что это значит», − подчеркнул актер.

Ранее в одном из скетчей шоу Saturday Night Life Де Ниро исполнил роль спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В беседе с Кольбером актер отметил, что сыграть Мюллера − «это его гражданский долг».

Напомним, Де Ниро уже не раз выступал с критикой Трампа. В частности, в июле прошлого года он обругал президента США в прямом эфире.