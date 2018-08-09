Ривалдо отправляет Неймара в «Реал»

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо уверен, что его соотечественник Неймар когда-нибудь окажется в мадридском «Реале».

По мнению Ривалдо, это случится не в текущем году, а в будущем. «В настоящее время я верю словам Неймара, который сказал, что остается в «ПСЖ». Но, исходя из того, что я слышал, из того, что я знаю, уверен, что рано или поздно Неймар все равно окажется в «Реале».

Похоже, что Неймар останется во Франции еще как минимум на один год. Но с нынешним сумасшедшим рынком никто не знает, что произойдет дальше. Поэтому все возможно», — цитирует Ривалдо Betfair.

Во время межсезонья появились слухи о возможном переходе Неймара в «Реал». При этом сам бразильский форвард не комментировал поступавшую информацию.

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