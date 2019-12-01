Ритуальные убийства скота напугали британских фермеров

Фермеры обнаружили несколько убитых животных в деревне Брэмшоу в графстве Гэмпшир, Великобритания. Об этом сообщает The Mirror.

По последней информации, в окрестностях деревни были найдены трупы двух овец, на шкурах которых были изображены пентаграммы и перевернутые кресты. Также была обнаружена зарезанная корова и два теленка.

Отмечается, что до этого на дверях церкви появилось граффити с изображением перевернутого креста, фаллических символов и числа 666, которое считается дьявольским.

В настоящее время ведется расследование. (gazeta.ru)