Риторика во избежание войны

В международной повестке по иранской тематике в очередной раз обозначились новые моменты. Вроде бы наметился некоторый прогресс во взаимоотношениях Иран-Запад. Тегеран выпустил из-под ареста британский нефтяной танкер Stena Impero, а президент ИРИ Хасан Роухани заявил в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке о готовности к обмену заключенными с США, добавив, что мяч теперь на американской стороне. Мало того, Роухани сказал еще, что Тегеран готов «хоть через час» сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате «5+1», где будут США, но Вашингтон должен сначала снять санкции с его страны.

То есть, теперь уже Трамп, после увольнения Болтона, должен продемонстрировать, насколько реально он настроен на нормализацию отношений с ИРИ. Но при этом все, практически одновременно, госсекретарь Майк Помпео обвинил Иран в нагнетании насилия в Сирии, что ухудшает гуманитарную ситуацию в сирийском государстве, а спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон добился значительного прогресса по увеличению давления на Иран и привлечению его к ответственности за нападение на Саудовскую Аравию. Ясно, что эти публичные заявления высокопоставленных американских чиновников не могли прозвучать без санкции Трампа. То есть, вновь получается какая-то мутная двойная игра.

Комментируя эти моменты «Зеркалу», политолог-международник Ильгар Велизаде отметил, что «судя по всему, сегодня наблюдается ситуация, когда Иран зондирует почву для улучшения отношений с США на фоне обвинений в сторону Тегерана о его причастности к подготовке терактов против саудовских нефтяных заводов. После этих бомбардировок на горизонте замаячила перспектива региональной войны, в которой Америка могла бы принять опосредованное участие. Иран не заинтересован в таком развитии событий и возможно эти слова президента ИРИ связаны именно с вероятностью нанесения Саудовской Аравией ответного удара по Ирану. При самой непосредственной поддержке Америки. Вот чтобы предотвратить такую эскалацию напряжения глава Ирана, скорее всего, и делает нынешние заявления. То есть, Ирану нужна разрядка напряженности, это очевидно, и вот эти выступления Роухани могут повлечь за собой такую разрядку.

Хотят ли такой разрядки США — вот здесь все совсем не так ясно и очевидно.

Американские высокие чины один за другим продолжают обвинять Иран в деструктивных действиях в регионе и этим самым дают понять, что шагов Ирана недостаточно и Штаты рассчитывают на нечто большее. Что может большего предложить в этих условиях Иран — это вопрос, конечно, к Тегерану, но вряд ли он согласится вести политику односторонних уступок.

Вот теперь как раз таки мяч на стороне США. Как они поступят, какие конкретные шаги предпримут, как отреагируют на слова и предложения Роухани, — вот этого всего и зависит дальнейшее развитие событий в районе Персидского залива.

Гадать на кофейной гуще — что будет, если ситуация изменится или не изменится, это конечно дело неблагодарное. Поэтому приходится отталкиваться только от фактов, имеющихся в публичном доступе. И эти факты не позволяют нам говорить о реальной возможности для какого-то кардинального изменения ситуации. В принципе никто на это и не надеется, хотя и появились тренды, способные повлиять на снижение накала напряжения. И вот если Иран и США оседлают эти тренды, то они получат определенную паузу, которую в дальнейшем смогут использовать для своих более продуктивных политических действий».