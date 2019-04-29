Рискуя жизнью — женщины метут оживленные трассы за 180 манатов в месяц

Еще пять тысяч человек обеспечены работой в рамках социальной программы Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST) İşsizin DOSTu. С таким заявлением выступило накануне Минтруда.

Профильное ведомство сообщило, что по линии этой программы уже трудоустроено 35 тысяч человек. С ними в центрах DOST заключены трудовые контракты, зарегистрированные в электронной системе агентства. Программа предусматривает привлечение граждан к общественным работам — оказанию социальных услуг, благоустройству, озеленению и пр.

Проще говоря, речь о пополнении армии работников, которых столичные жители привыкли наблюдать на общественных работах по коллективной посадке деревьев, озеленении, уборке улиц и пр. По свидетельству вице-президента Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет- иш» Джамаладдина Исмайлова, к общественным работам привлекается все больше людей в столице и регионах страны.

«В поездке по Гяндже и Шамкиру мне лично приходилось наблюдать множество местных жителей, метущих улицы и выполняющих прочую работу. В целом же тенденция расширения рядов тружеников, работающих на общественных началах, имеет серьезные основания. Глава государства неоднократно отмечал о необходимости трудоустроить 30 -35 тыс. человек. Для этого существует вся необходимая организационная система, в органах районной исполнительной власти действуют свои коммунальные службы и пр».

Несмотря на масштабы такой занятости, зарплаты на общественных работах минимальные — 180 манатов в месяц. По данным собеседника, общественные работы не обошлись без злоупотреблений. «Скажем, недавно в Шамкире имелся случай махинаций с «мертвыми душами» и фиктивного трудоустройства. Граждан формально брали на работу, а дальше по изъезженной схеме — чиновники на местах забирали зарплатные карточки и получали деньги. Ситуацию успешно замяли. Учитывая такие негативные факты, возникает вопрос — может ли упомянутая структура гарантировать реальное трудоустройство всего заявленного числа граждан?», — вопрошает Исмайлов.

Из беседы с экспертом выяснилось, что на практике создание новых рабочих мест представляет нелегкую задачу, поскольку мелкий и средний бизнес в стране частенько закрывается. Сокращение числа рабочих мест наблюдается в сферах общественного питания, туризма, торговли. «Благодаря воле главы государства в нашей стране за последние годы открылось до миллиона рабочих мест, — говорит специалист. — На уровне правительства ведется работа, благоприятствующая практике оформления трудовых отношений. Азербайджан подписал соответствующую конвенцию Международной организации труда, которая обязует правительства предпринимать шаги для учета рабочих мест».

Касаясь перспектив официальной занятости с точки зрения пенсионных отчислений, эксперт указал на массовые нестыковки при расчете суммы пенсии. «Сегодня соответствующие инстанции давят на работодателей, которые формально начисляют работникам минимальную зарплату в 180 манатов. Уход от серых зарплат дело сложное, но наживное, — уверен собеседник. — При этом широкий размах получили факты неверного подсчета пенсионных пособий. Лично я проработал 50 лет, почти половину этого срока получал неплохую зарплату, собрав на накопительном счету 48 тыс. манатов. Пенсию мне насчитали в размере 240 тыс. манатов. Похожие случаи происходят с завидной частотой. Думаю, перед чиновниками и работниками этой системы стоит задача — начислять пенсии по минимуму. Здесь очень важно искоренять непрофессионализм и нечистоплотность чиновников на местах».

Возвращаясь к общественным работам, Исмайлов сказал о недопустимости работы уборщиц на оживленной трассе. К сожалению, часто приходится видеть женщин, метущих прямо на проезжей части и попадающих под колеса несущихся здесь машин: «Для этого необходимо выделять соответствующее время, нельзя заставлять людей мести проезжую часть в час-пик. Кроме того, для уборки дорог существует специальная техника». Словом, возникает резонный вопрос: почему уборкой дорог занимаются коммунальные службы, когда это можно доверить Азерйолсервис? И почему мы не можем закупить специальную технику для наведения чистоты на проезжей части автобана, заставляя женщин рисковать жизнью под колесами несущихся автомобилей ?