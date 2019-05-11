Рилая: Я с танцорами выступила не хуже, чем Джесси Джей!

В интервью # популярная певица Рилая рассказывает о том, каково это делить сцену со звездой мирового уровня, рожать спустя пару часов после концерта, и о том, к чему должен стремиться настоящий артист:

— Сначала вы, а потом – Jessie J: что ощутили, когда в качестве первой азербайджанской певицы открывали концерт в Baku Crystal Hall в рамках Гран При Азербайджана Ф1?

— Это были невероятные эмоции и ощущения, самые яркие для меня в этом году! Я была счастлива выступить с 20-ти минутной программой до начала шоу Джесси Джей.

Особая гордость для меня в том, что я исполняла песни азербайджанских композиторов, хотя, как многие знают, большую часть моего репертуара составляют каверы. А тут, я выхожу на сцену перед огромной международной аудиторией зрителей и пою хиты на азербайджанском языке! И это нравится даже иностранцам, которые не понимает нашу речь. Эмоции просто зашкаливали, когда я видела, как люди танцуют под мои песни. В тот день я ощутила настоящую любовь своего народа!

Мы с командой очень долго готовились к этому дню. Считаю, что я со своими танцорами выступила не хуже, чем Джесси Джей и ее команда. Да, конечно, ее вокальные данные намного выше моих, это понятно всем, но наше шоу было безупречным!

Это выступление вывело меня на другой статус. После этого концерта я даже ощущаю себя по- другому.

— Думаете об альбоме?

— Да, считаю, что пришло время выпустить альбом. Но гораздо главней для меня сейчас работа над качественным материалом. Я работаю над новыми треками, и планирую выпустить за лето 3 или 4 новые песни. А поскольку я предпочитаю выпускать все песни с клипами, то работы хватит на целое лето. У меня нет ни одной песни, которую я презентовала бы под картинки меняющихся фотографий и тому подобное. Я всегда снимаю клип – пусть он будет малобюджетным, но будет!

— Ставите себе цели в творчестве?

— Да. Хочу оставить след в истории музыкальной индустрии. И я очень много работаю для этого: с того самого дня, когда решила кардинально изменить свою жизнь и посвятить себя музыке. Мне кажется, что любой хороший артист должен стремиться именно к этой цели. К примеру, Севда Алекперзаде. Для меня она тот самый артист с большой буквы, который занимается истинным творчеством. Она вписала свое имя в историю азербайджанской музыки, ее любит народ. Поэтому, надо стремиться к высокому, а не к тому, чтобы сутками напролет думать о том, как представить страну на Евровидении, чтобы засветиться на камерах и показать себя перед фанатами конкурса. Это все сказка, которая заканчивается черед пару месяцев.

— Поклонницы часто задают вам вопрос в соцсети, как вам удалось так быстро вернуться в идеальную форму после рождения первенца. Раскройте секрет…

— Вы не поверите, но никакого секрета нет. Когда я была беременная, то работала до последнего дня. Выступала на публике, а через 6 часов родила! Сидеть дома – это не мое. Поэтому, уже через 10 дней после появление нашего малыша, я снова оказалась на сцене. Наверное, весь секрет в том, что работа – это моя жизнь. Я всегда хочу быть на сцене, и не важно, беременная ли я, домохозяйка ли, или бизнес леди.

— Наверняка, малыш родился очень музыкальным…

— Он очень музыкальный! Как только слышит музыку, глазки загораются и все внимание на ритме. Вот ждем, когда чуть подрастет и будет приходить с папой на концерты мамы. Мы хотели взять его на мое выступление в рамках Формулы 1, но передумали. Все – таки ему еще нет и годика…