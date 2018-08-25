РФ восстановила систему контроля космоса, разрушенную при развале СССР

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН разработал систему контроля космического пространства взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, которая перестала существовать с крахом СССР. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы института.

Система состоит из 10 старых обсерваторий в Боливии, Монголии, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Украине, Швейцарии и России. Также были открыты восемь новых пунктов наблюдений на Дальнем Востоке, в Сибири, на Алтае, а также в Молдавии и в Мексике. «Перекрыта вся геостационарная орбита», – подчеркивают работники института.

Теперь сеть телескопов следит за запусками спутников, потенциально опасными сближениями объектов в космосе, также аппараты выстраивают модели распространения космического мусора.

Сеть работает совместно с системами Роскосмоса, РАН и др. организаций. Полученные сведения обрабатывает суперкомпьютер с производительностью 100 терафлопс.

Отмечается, что в каталоге системы – порядка 13 тысяч искусственных объектов, которые находятся в космосе.